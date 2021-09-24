Площадь пожара в общежитии Военного университета в Москве увеличилась до 1 тыс "квадратов"

Площадь пожара в общежитии Военного университета Минобороны в Москве вновь увеличилась. Об этом заявил источник в экстренных службах в беседе с ТАСС

Известно, что в данный момент огонь распространяется по кровле и третьему этажу здания.

"Площадь пожара составляет 1 тысячу квадратных метров", – сообщил источник.

Он добавил, что пострадавших в результате возгорания нет.

Согласно поступившей ранее информации, пожар охватил здание по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1.

Из общежития в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек.

Изначально возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти. В данный момент его повысили до третьего.

Из-за пожара было перекрыто движение по дублеру Комсомольского проспекта. Кроме того, спецтехника заняла несколько полос на основной дороге.