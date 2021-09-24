Площадь пожара в общежитии Военного университета в Москве составляет 100 "квадратов"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стала известна площадь пожара в общежитии Военного университета Минобороны в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию источника в экстренных службах столицы.

Сообщается, что в данный момент огонь распространился на комнаты третьего этажа, чердак и обрешетник кровли.

"Общая площадь 100 квадратных метров", – заявил источник.

Согласно поступившей ранее информации, пожар охватил здание по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1.

Из общежития в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек. Возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти.