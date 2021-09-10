На территории ВДНХ произошел пожар

16:15 (обновлено 10.09.2021 16:38)
На кадрах видно, как над ВДНХ поднимаются плотные клубы дыма. Свидетели происшествия сообщают, что горит электростанция, расположенная на севере парка.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Источник в экстренных службах сообщил Москве 24, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении трансформатора.
"Принятыми мерами в 16:09 загорание было локализовано. Ликвидировано в 16:14. Информации о пострадавших не поступало", – уточнил источник.
Позднее эту информацию подтвердили в МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло на общей площади около 10 квадратных метров.
Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем в одном из жилых домов в Сокольниках. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе жильца квартиры, в которой произошло возгорание.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: