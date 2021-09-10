На территории ВДНХ произошел пожар

На территории парка ВДНХ случился пожар. Об этом телеканалу Москва 24 сообщили очевидцы.

На кадрах видно, как над ВДНХ поднимаются плотные клубы дыма. Свидетели происшествия сообщают, что горит электростанция, расположенная на севере парка.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник в экстренных службах сообщил Москве 24, что возгорание произошло в одноэтажном металлическом строении трансформатора.

"Принятыми мерами в 16:09 загорание было локализовано. Ликвидировано в 16:14. Информации о пострадавших не поступало", – уточнил источник.

Позднее эту информацию подтвердили в МЧС. Там уточнили, что возгорание произошло на общей площади около 10 квадратных метров.

Ранее сообщалось о возгорании, произошедшем в одном из жилых домов в Сокольниках. Спасатели эвакуировали 15 человек, в том числе жильца квартиры, в которой произошло возгорание.