Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение перекрыли по дублеру Комсомольского проспекта из-за пожара.

Как информирует столичный департамент транспорта в телеграм-канале, возгорание случилось по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1. На месте происшествия находятся экстренные службы города.

"Перекрыто движение по дублеру в сторону области", – рассказали в Дептрансе.

Кроме того, спецтехника заняла несколько полос на основной дороге, добавили в ведомстве.

Согласно поступившей ранее информации, пожар охватил общежитие Военного университета Минобороны. Из здания в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек.

Изначально возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти. В данный момент его повысили до третьего.