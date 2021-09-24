Пожар в общежитии Военного университета в Москве потушили

Фото: Главное управление МЧС по Москве

Пожар в общежитии Военного университета Минобороны в Москве удалось полностью потушить. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Как передает ТАСС, полная ликвидация возгорания была объявлена в 05:54.

В результате случившегося никто не пострадал.

Огонь охватил здание по адресу Комсомольский проспект, дом 20, строение 1 в ночь на пятницу, 24 сентября. Из общежития в целях безопасности эвакуировали порядка 100 человек.

Изначально возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти. Позднее его повысили до третьего.

Площадь возгорания составляла 1 тысячу квадратных метров.

Из-за пожара было перекрыто движение по дублеру Комсомольского проспекта. Кроме того, спецтехника заняла несколько полос на основной дороге.