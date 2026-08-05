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05 августа, 12:01

Мэр Москвы

Собянин объяснил роль экономики мирной жизни на пути к победе в СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Стабильная экономика страны и мирная жизнь являются основой успеха в военных действиях. Об этом сообщил лидер федерального списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".

Он раскритиковал предложения развернуть всю экономику на военные нужды, назвав такие разговоры ненужными и никчемными. По его словам, современная экономика устроена иначе.

"Если не будет самой экономики мирной жизни, не будет налогов, не будет доходов населения, политическая ситуация совершенно будет другая, то и мы не достигнем успеха в войне. И убить жизнь, убить нормальную экономику – это убить вообще страну", – подчеркнул Собянин.

Он также отметил, что современная война ведется на два фронта: непосредственно "горячий" фронт и экономика страны. Собянин добавил, что без этого победить невозможно.

Ранее Владимир Путин заявлял, что экономика России по паритету покупательной способности удерживает первое место в Европе и четвертое в мире после Китая, США и Индии.

Несмотря на это, глава государства предупреждал о рисках роста инфляции и соответствующих последствиях, а также о плюсах текущей политики. Главным преимуществом он назвал устойчивость российской экономической и финансовой систем.

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