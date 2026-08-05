Новак заявил о сохранении проблем с топливом на независимых АЗС в ряде регионов

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Власти России обсудили ситуацию с обеспечением топливом регионов, где значительную часть рынка занимают независимые автозаправочные станции (АЗС). Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

По его словам, в таких регионах проблемы с поставками пока сохраняются. Для их решения договорились задействовать региональных операторов и нефтяные компании, которые будут постепенно увеличивать поставки топлива на независимые АЗС.

"Все необходимые объемы для проведения осенних полевых работ выделены предприятиями, нефтяными компаниями", – отметил Новак.

В мае в России возникли перебои с топливом. Для стабилизации ситуации правительство приняло ряд мер. В частности, была увеличена нефтепереработка, а также введен временный запрет на экспорт бензина, дизеля, судового топлива и газойлей, который продлится до 31 января 2027 года.

По словам Новака, ситуация на АЗС улучшилась. Он поручил продолжить координацию работы федеральных органов, регионов и компаний для обеспечения внутреннего рынка, контроля цен и бесперебойных поставок топлива. Особое внимание уделят сельхозпроизводителям и северному завозу.