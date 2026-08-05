На Ленинградском вокзале расширили продажу билетов на поезда "Тверского экспресса"

Фото: пресс-служба Дептранса

Во всех кассах Ленинградского вокзала стала доступна продажа билетов на поезда "Мегаполис" и "Ночной экспресс". Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее для оформления билетов на поезда "Тверского экспресса" пассажирам приходилось обращаться в отдельную кассу. Теперь достаточно подойти к любому свободному кассиру АО "ФПК" в общем кассовом зале. Там же можно оформить возврат, получить консультацию или уточнить информацию о поездке.

Кассы работают круглосуточно, поэтому воспользоваться услугами можно в любое время суток.

Кроме того, на вокзале открылась дополнительная касса на информационной стойке в центре зала с мозаикой. Она предназначена прежде всего для пассажиров, которым нужно оперативно приобрести билет незадолго до отправления поезда.

В начале июля столичные власти завершили интеграцию Ленинградского вокзала в единую систему московского транспорта. Он стал продолжением привычной городской среды. В частности, теперь здесь понятная навигация, единый дизайн-код, сервисы помощи и сотрудники, к которым можно обратиться за поддержкой.

Помимо этого, на вокзале заработал центр мобильности, начал действовать единый стандарт работы с забытыми вещами, а также появилась информационная стойка с сотрудниками московского транспорта и туристического центра "Москва".