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03 июля, 11:12

Транспорт

Ленинградский вокзал полностью интегрировали в систему московского транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ленинградский вокзал полностью интегрирован в единую систему московского транспорта, сообщает столичный Дептранс в MAX.

Вокзал стал продолжением привычной городской среды: теперь здесь понятная навигация, единый дизайн-код, сервисы помощи и сотрудники, к которым можно обратиться за поддержкой.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что такие решения помогают сделать путь пассажира бесшовным и предсказуемым.

"Годы планомерной работы позволили нам сформировать высокие стандарты обслуживания и среду, где комфортно каждому пассажиру. Именно поэтому доля поездок на городском транспорте сегодня достигает 70%. Интеграция вокзалов в транспортную систему Москвы – логичный шаг для развития столицы", – сказал Ликсутов.

На Ленинградском вокзале работает центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы каждый день помогают маломобильным пассажирам и всем, кому требуется сопровождение. Также действует единый стандарт работы с забытыми вещами, находки отправляются на склады забытых вещей в метро.

Кроме того, появились узнаваемое аудиоинформирование, привычная навигация, информационные материалы и дизайн-код, а также информационная стойка с сотрудниками московского транспорта и туристического центра "Москва".

Ранее на Ленинградском вокзале запустили сервис отправки открыток по России. Желающие могут отправить открытку в любую точку страны. Для этого нужно получить ее на специальной информационной стойке, подписать и опустить в почтовый ящик. Отправление будет доставлено.

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