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11 июня, 15:25

Транспорт

На Ленинградском вокзале запустили сервис отправки открыток по РФ

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Посетители Ленинградского вокзала в Москве теперь могут оттуда отправить открытку в любую точку страны. Об этом сообщает столичный Дептранс со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"Совместный проект с Почтой России дополняет транспортную функцию вокзала и напоминает о его исторической связи с почтовым сообщением", – указал заммэра.

Ликсутов отметил, что сервис отправки открыток может стать доброй традицией.

Сначала гражданину нужно получить открытку с изображением Ленинградского вокзала на специальной информационной стойке. Затем подписать ее для своих родных, коллег или друзей. Следом необходимо опустить открытку в почтовый ящик. Отправление будет доставлено, указали в пресс-службе.

Появление почты на вокзале особенно символично, отметили в департаменте. Уже в XIX веке поезда перевозили корреспонденцию между Санкт-Петербургом и Москвой, а в 1934 году в здании вокзала открылась почта и телеграф.

Ранее стало известно, что на Ленинградском вокзале появились мозаичные панно, состоящие из 10 тысяч кусков смальты. Общая площадь панно составляет свыше 800 квадратных метров. На нем можно увидеть известные архитектурные объекты, включая Московский Кремль, здание МГУ имени Ломоносова и многие другие достопримечательности.

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