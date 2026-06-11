В Кузбассе двое мужчин похитили ребенка, затолкав в багажник

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В Прокопьевске Кемеровской области двое молодых людей похитили 10-летнего мальчика, засунув того силой в багажник машины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратились медики, к которым за помощью обратился ребенок – у него диагностировали ушибы. Также к правоохранителям обратилась мама пострадавшего.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выяснили, что двое местных жителе 18 и 14 лет поругались с ребенком и силой усадили его в багажник, после чего перевезли к гаражу. Однако мальчик смог освободиться и сбежал, после чего рассказал матери о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы". Допрошены подозреваемые, потерпевший и его законный представитель, а также свидетели. Помимо этого, полицейские провели судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей в возрасте 18 и 14 лет, которые напали на 14-летнего мальчика и выстрелили в него из сигнального пистолета. Пострадавшему подростку потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали.



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