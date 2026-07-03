Юрист Кубышкин: за продажу б/у грудного имплантата можно получить штраф до 100 тыс рублей

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Продажа бывшего в употреблении имплантата молочной железы является незаконной, а в отдельных случаях продавцу может грозить административный штраф до 100 тысяч рублей. Об этом Агентству "Москва" сообщил доцент кафедры медицинского права и права биотехнологий Алексей Кубышкин.

Ранее в интернете стали распространяться объявления, в которых россиянки предлагают купить удаленные грудные импланты по цене в 3–4 раза ниже первоначальной – примерно за 30 тысяч рублей вместо 200 тысяч.

"В случае если продажа будет квалифицирована как оборот недоброкачественных медицинских изделий, возможна ответственность по статье 6.33 КоАП РФ со штрафом для граждан от 70 до 100 тысяч рублей", – сказал Кубышкин.

Законодательство запрещает розничную продажу бывших в употреблении медицинских изделий. Такой запрет предусмотрен действующими правилами продажи товаров по договору розничной купли-продажи, а также сохранится в новых правилах, которые вступят в силу с 1 сентября.

Специалист добавил, что запрет распространяется не только на розничную торговлю, но и на сделки между гражданами. По словам эксперта, это связано с тем, что подобные изделия предназначены исключительно для однократного применения, а повторное использование запрещено эксплуатационной документацией производителей.

Кроме того, после извлечения из организма пациента такие изделия относятся к медицинским отходам класса "Б", поскольку контактировали с биологическими жидкостями и потенциально могут представлять эпидемиологическую опасность.

Эксперт уточнил, что для покупателя прямой ответственности за приобретение такого изделия законодательством не предусмотрено. Вместе с тем, по его словам, покупатель принимает на себя риски, связанные с возможными последствиями использования имплантата, и не сможет воспользоваться механизмами защиты прав потребителей.

"Установка бывшего в употреблении имплантата является грубым нарушением инструкции по эксплуатации. Врач может быть привлечен к административной ответственности по статье 6.28 КоАП РФ, а при наступлении тяжких последствий для здоровья пациента возможна и уголовная ответственность", – сказал он.

По словам эксперта, клиника также может быть привлечена к административной ответственности за нарушение требований к обращению с медицинскими отходами. После извлечения изделие должно быть обеззаражено, обезврежено и передано на утилизацию в соответствии с требованиями законодательства.

В свою очередь медицинский юрист Екатерина Батурина сообщила агентству, что использование бывших в употреблении грудных имплантатов создает юридические риски и непосредственно для врача.

"Установка подержанных грудных имплантатов несет в себе как юридические, так и риски здоровья – для врача и пациента. Когда мы устанавливаем новое медицинское изделие, на него есть гарантия производителя, и в случае возникновения осложнений часто производитель становится одной из сторон разбирательства", – сказала она.

По ее словам, в случае с использованием подержанного медицинского изделия никто не может дать гарантий, в связи с чем пациент риски берет на себя. Специалист отметила, что срок службы грудных имплантатов в среднем составляет около 10 лет, а их досрочное удаление, как правило, связано с возникновением проблем, требующих медицинского вмешательства.

Ранее пластический хирург Тигран Алексанян предупредил, что это крайне сомнительные предложения, так как импланты предназначены только для одноразового использования, их оболочки могут не выдержать повторной установки.

Эксперт также предупредил, что через б/у эндопротезы высок риск заражения гепатитом и ВИЧ. По его словам, ни один уважающий себя врач не возьмется за такую операцию, и экономить на подобных вещах не стоит, тем более что качественные новые импланты можно приобрести за 70–80 тысяч рублей.