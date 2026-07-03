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03 июля, 11:06

Общество

В Дагестане блогер выиграла суд об использовании ее фото на маркетплейсе

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Дагестане блогер выиграла суд об использовании ее фото на маркетплейсе. Это следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, блогер размещала собственные снимки в соцсетях с водяными знаками и никнеймом. Индивидуальный предприниматель, который продает свою продукцию на одном из крупнейших маркетплейсов, воспользовался фотографиями девушки, убрав водяные знаки.

Кроме того, с помощью искусственного интеллекта предприниматель скорректировал оттенок шарфа на снимке. Девушка указала, что подобные действия ввели людей в заблуждение, так как было сформировано ложное впечатление о ее причастности к этим товарам.

Досудебную претензию предприниматель проигнорировал, поэтому блогер направила в суд иск о защите снимков граждан и о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. В результате инстанция встала на сторону девушки, признав использование ее фотографий без разрешения незаконным.

Теперь предприниматель должен прекратить использование снимков девушки и обязан удалить их с маркетплейса. Помимо этого, в пользу блогера взыскали 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Ранее японские фанаты аниме предложили запретить президенту США Дональду Трампу использовать образ Наруто. Первая волна протеста началась после того, как Белый дом опубликовал в соцсетях видео, на котором, по мнению авторов петиции, в военном контексте использованы образы из аниме Dragon Ball ("Жемчуг дракона") и Yu-Gi-Oh.

Поклонники обратились к японскому правительству и нескольким депутатам парламента. После этого МИД Японии сделал посольству США в Токио представление. Затем петицию обновили, когда на официальной странице Трампа в соцсетях появилось видео, на котором американский лидер представлен в образе Наруто.

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