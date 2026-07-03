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03 июля, 11:05

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Baza: в Рязани родители по ошибке вырвали коренной зуб сына ножницами

В Рязани родители по ошибке вырвали коренной зуб сына ножницами

Фото: 123RF.com/nomadsoul1

Родители в Рязани перепутали коренной зуб сына с молочным и вырвали его маникюрными ножницами, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным СМИ, четвероклассник Михаил пожаловался на шатающийся зуб. Родители решили, что он молочный, поэтому не стали обращаться к стоматологу и самостоятельно его вырвали.

Через год новый зуб не вырос, и мальчик начал жаловаться на боль. На приеме у врача родители узнали, что вырвали сыну коренной зуб, при этом часть корня осталась в десне. Из-за этого рана не заживала, в нее попадала еда, и место начало воспаляться, рассказала Baza стоматолог Дарья Воронова.

"Родители буквально запрыгнули в последний вагон – еще немного, и у мальчика начался бы абсцесс. Сейчас зуб парня пытается восстановить целая команда специалистов: стоматолог, ортодонт и ортопед", – рассказали журналисты.

Ранее терапевт Светлана Фролова предупредила, что домашнее удаление молочных зубов у детей при помощи нитки или пинцета грозит травмами и удушьем. Она посоветовала отвести ребенка к стоматологу, который обезболит десну, удалит зуб и проследит, чтобы не было кровотечения или повреждения.

Стоматологи рассказали, что самопломбирование зубов может привести к опасным последствиям

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