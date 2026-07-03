В Новороссийске прекращена свободная продажа топлива на АЗС

Фото: depositphotos/blinow61

В Новороссийске прекращена свободная продажа топлива на автозаправках: в городе совсем не осталось бензина. Об этом сообщает муниципальный центр управления администрации города в мессенджере MAX.

Отмечается, что дизель доступен лишь в небольшом объеме на восьми АЗС. Заправить машину можно только по топливной карте, которой могут пользоваться водители служебных машин.

Также топливную карту могут оформить индивидуальные предприниматели и юрлица для заправки транспорта своего предприятия.

Проблемы на топливном рынке возникли в РФ в конце мая. Правительство держит ситуацию под контролем, а нефтяные компании увеличивают производства и пытаются насытить внутренний рынок.

Владимир Путин призвал предпринять дополнительные меры, которые позволили бы стабильно снабжать бензином и дизелем людей, бизнес и социально значимые организации. Он подчеркнул, что в июле выпуск основных видов топлива в стране должен превысить показатели июня.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию с топливом, сообщал, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные проблемы на заправках связаны с корректировкой логистики. Спустя время он потребовал сформировать список мер по нормализации ситуации в самых уязвимых регионах.

