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02 июля, 23:25

Экономика

Правительство РФ разрешило оборот бензина "Евро-3" до конца года

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Российский кабмин разрешил до конца текущего года оборот бензина, соответствующего стандартам "Евро-3". Постановление правительства размещено на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, ряду нефтеперерабатывающих заводов разрешили выпускать в обращение бензин со сниженными требованиями к содержанию серы.

Также теперь допускается выпускать на внутренний рынок бензин класса "Евро-5" с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм. При этом для дизельного топлива установлен предельный уровень серы в 350 миллиграммов на килограмм.

В Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что данное решение позволит направить на внутренний рынок дополнительные объемы топлива для удовлетворения существующего спроса. Топливо с такими характеристиками не будет маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, добавили в ведомстве.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. На совещании по этому вопросу кабмин детально изучил текущую ситуацию с доступностью ресурсов, особенности логистики, а также имеющиеся ограничения.

Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс РФ, направленные на стимулирование обеспечения внутреннего рынка топлива. В числе новаций – введение механизма налогообложения акцизами бензина, который произведен путем смешения прямогонного бензина с иными компонентами.

Правительство РФ подготовит новые меры по стабилизации ситуации с топливом

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