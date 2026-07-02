02 июля, 17:40Экономика
Новак поручил разработать меры по топливу для наиболее уязвимых регионов РФ
Фото: ТАСС/Данил Киселев
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил разработать конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в наиболее уязвимых регионах. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
На совещании по этому вопросу кабмин детально изучил текущую ситуацию с доступностью ресурсов, особенности логистики, а также имеющиеся ограничения. По его итогам Минэнерго и отраслевым компаниям было дано соответствующее поручение.
"С учетом динамично меняющейся обстановки на следующем заседании штаба обсуждение будет сконцентрировано на наиболее уязвимых регионах, где требуется принятие дополнительных адресных решений", – говорится в сообщении.
При этом ранее Новак заявил, что внутренний рынок страны полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные перебои на АЗС связаны с изменением логистики поставок и устраняются ежедневно. По его словам, вертикально интегрированные компании сдерживают рост цен на уровне инфляции, тогда как независимые заправки демонстрируют ценовой разрыв.
Проблемы на топливном рынке России возникли в конце мая 2026 года, после чего кабмин взял ситуацию на контроль. Нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.
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