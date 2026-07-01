Страховка авто от некачественного топлива может появиться в РФ

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В России может появиться новый страховой продукт, который будет защищать автомобилистов от поломок двигателя из-за некачественного топлива. Об этом в эфире радио РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива.

"Такая тема не стояла, она возникла вот в последние два-три дня, когда официально было объявлено, что такой вопрос будет рассматриваться по изменениям выпуска ряда топлива с Евро-5 на Евро-2 и Евро-3. Наверное, тогда страховщики сегодня задумаются, и, возможно, кто-то уже подготовит такой интересный продукт", – заявил Ефремов.

Пока автомобилисты могут защититься от покупки некачественного топлива только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отметил член совета директоров группы "Содействие Дельта" Глеб Веленский.

Автомобильный инженер и член правления Союза автосервисов Дмитрий Даншов напомнил, что использование топлива низкого качества в прошлом могло приводить к проблемам с двигателем, в частности, к зависанию клапанов и серьезным поломкам. Также, по его словам, остается вопрос, как такое топливо повлияет на автомобильные катализаторы.

Проблемы на топливном рынке России возникли в конце мая 2026 года, в связи с чем кабмин уже взял ситуацию на контроль. Нефтяные компании приступили к увеличению производства и насыщению внутреннего рынка.

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизелем, а локальные перебои на АЗС связаны с изменением логистики поставок и устраняются ежедневно. Он отметил, что вертикально интегрированные компании сдерживают рост цен на уровне инфляции, тогда как независимые заправки демонстрируют ценовой разрыв, который выровняется по мере стабилизации рынка.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала не драматизировать ситуацию и добавила, что рабочая группа правительства ежедневно ищет решения. В Кремле также допустили импорт нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса.