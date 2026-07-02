Врач Скорогудаева: чесотка может быть смертельно опасной при сниженном иммунитете

Рекордный рост заболеваемости чесоткой зафиксировали в Чехии, сообщили власти страны. Чем опасно это заболевание и при каких условиях оно может появиться в России, разбиралась Москва 24.





Все чешется

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Жители Чехии массово заболели чесоткой: по данным Государственного института здравоохранения страны, врачи уже зарегистрировали более 7 тысяч случаев. Это рекордный показатель с 1993 года.



При этом от осложнений уже скончалось четверо пациентов 52, 72, 79 и 80 лет. В группе риска – люди с ослабленным иммунитетом, неврологические и онкологические больные, пациенты с диабетом и болезнью Альцгеймера, а также нарко- и алкозависимые, предупредили власти страны.





из сообщения Государственного института здравоохранения Чехии Больные часто расчесывают себя, что приводит к незначительным повреждениям кожи. Через эти поражения могут проникать бактерии (иногда вирусы) и вызывать серьезную инфекцию. В редких случаях она может распространиться по всему организму, вызывая сепсис и, впоследствии, полиорганную недостаточность.

Для сравнения: за весь 2025-й чесоткой в стране переболели 5 тысяч человек. Если текущая динамика сохранится, к концу года число заразившихся может достигнуть 14 тысяч, предупредили ученые.



Инфекция затронула все возрастные группы, однако наиболее активно распространилась среди пациентов от 15 до 19 лет. Кроме того, зафиксировано 16 локальных вспышек с 258 заболевшими, преимущественно в домах престарелых, медучреждениях, школах и тюрьмах.



Представитель гигиенической службы Моравско-Силезского края Алеш Котрла заявил, что точную причину эпидемии назвать нельзя, но указал на сочетание плотности населения, миграции и ухудшение социально-гигиенических условий. В регионе много соцучреждений, ночлежек и неблагополучных районов, где инфекция легче распространяется в семьях, живущих в стесненных условиях.



Ранее издание The Conversation рассказало, что чесотка распространяется в Великобритании. По словам старшего научного сотрудника Университета Сассекса и члена Королевского географического общества и Британской академии Джо Миддлтона, во многом это связано с нестабильными поставками лекарств и отсутствием должной терапии. В целом же если в 2014 году на 100 тысяч европейцев приходилось 99 случаев заболевания, то в 2023-м – уже 1 341, сообщил журнал BJGP Open.



В России тоже фиксировались случаи заболевания чесоткой, сообщали региональные управления Роспотребнадзора. К примеру, в Удмуртии за первые пять месяцев 2026 года зарегистрировано 79 случаев, в Тульской области их количество по сравнению с 2022 годом выросло почти втрое (206 в 2025-м против 64 ранее), а в Ханты-Мансийском автономном округе показатели превысили среднемноголетний уровень на четверть (242 случая в 2025 году).

Требует внимания

Чесотка вызывается клещом, который обитает в верхних слоях кожи, прогрызает каналы и откладывает яйца. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева.

По ее словам, симптомы усиливаются ночью, когда клещ наиболее активен.

"Передается заболевание от человека к человеку через тесный контакт – рукопожатия, объятия, использование общих предметов быта (полотенца, постельное белье). Клещ не летает и не прыгает, поэтому вспышки обычно происходят в семьях или коллективах, где люди тесно взаимодействуют", – добавила врач.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Первые признаки появляются на кистях, особенно в межпальцевых промежутках, где видны папулы – следы входа и выхода клеща. Сильный зуд, усиливающийся ночью, – главный симптом. Однако чесотку часто путают с дерматитами или аллергией, и люди годами лечат не то заболевание.

Если вовремя не выявить клеща, он распространяется по телу, вызывая тяжелые аллергические реакции и дерматозы. Однако при диагностике ошибаются даже врачи, особенно когда пациент – водитель: масло создает на коже пленку, перекрывающую клещу дыхание, и на руках отсутствуют типичные проявления. Это сбивает специалистов с толку во время обследования, пояснила Скорогудаева.



"Длительное течение провоцирует мощную аллергическую реакцию, которая ослабляет иммунитет и может обострить любые хронические болезни. Особенно тяжело ее переносят дети и пожилые. Смертельные случаи крайне редки, но на фоне ослабленного организма и при отсутствии лечения негативные последствия возможны", – уточнила дерматолог.



По ее мнению, скорее всего, в Чехии просто зафиксировали очаг, который долго оставался незамеченным. Врачи могли ошибаться в диагнозах, люди лечились самостоятельно, а клещ тем временем распространялся.





Ирина Скорогудаева врач-дерматолог, эндокринолог, кандидат медицинских наук Когда очаг все-таки обнаружили, стало казаться, что это массовая вспышка. На самом деле такие ситуации случаются регулярно в разных странах – просто их не всегда предают огласке. История с клопами во Франции, о которой стало известно перед Олимпиадой, – яркий пример: проблема существовала давно, но о ней заговорили, только когда возникла необходимость.

По словам Скорогудаевой, лечение чесотки должно быть комплексным. Мази и препараты не убивают клеща с первого раза, поэтому важно не только наносить средства, но также стирать и гладить одежду, постельное белье и полотенца. Это связано с тем, что паразит способен задерживаться на этих предметах быта, уточнила эксперт.

"Чтобы остановить распространение, недостаточно усилий одного человека – необходима работа санитарно-эпидемиологических служб: выявление очагов, лечение всех контактных, разъяснение правил гигиены. Но системная профилактика требует денег, и в реальности такие меры проводятся лишь при серьезных угрозах, как это было с COVID-19", – обратила внимание специалист.



При этом глобальные перемещения людей создают условия для распространения инфекций. В любой стране есть больные чесоткой, и, когда надзор за ситуацией ослабевает, люди реже обращаются к врачам. Очаги же тем временем постепенно растут, предупредила специалист.

"Клещи и другие паразиты (вши, клопы) полностью не исчезают никогда. Они просто становятся менее заметными, когда есть работающие санитарные службы и люди соблюдают элементарные правила гигиены. Если эти механизмы дают сбой – жди новых вспышек", – добавила Скорогудаева.



По ее мнению, риск завоза и распространения чесотки в России существует, как и везде, – это вопрос санитарного контроля и своевременного выявления очагов. При грамотном подходе вспышка в нашей стране маловероятна, резюмировала эксперт.

