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02 июля, 19:52

Безопасность

Мошенники в РФ начали притворяться биологическими матерями для обмана подростков

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Мошенники начали притворяться биологическими матерями, чтобы обманывать подростков, рассказал глава Тарусского округа Калужской области Михаил Голубев.

Он рассказал, что такое сообщение получил его 14-летний сын. В тексте сообщения незнакомая женщина заявила, что она якобы является настоящей матерью, которая отдала ребенка при рождении другим людям. Однако подросток не поверил и обратился к настоящим родителям.

Губернатор Калужской области объяснил сыну, что "мать", на самом деле, хотела получить доступ к порталу "Госуслуги" и деньгам. Тем не менее он отнесся к ситуации с юмором, указав на то, что это похоже на турецкий или индийский сериал.

Одновременно с этим он призвал быть внимательнее, так как злоумышленники используют чувства детей, чтобы получить конфиденциальные данные.

Ранее в Краснодаре вынесли приговор гражданину Нигерии. В апреле 2024 года он познакомился с местной жительницей и выдал себя за турецкого актера Керема Бюрсина, известного по роли Серкана Болата из сериала "Постучись в мою дверь".

Он убедил женщину в том, что хочет приехать в Россию для личной встречи, и просил перевести деньги якобы менеджеру актера на оплату охраны, обеспечение конфиденциальности и решение вопросов с миграционной службой. В общей сложности потерпевшая перечислила более 3 миллионов рублей.

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