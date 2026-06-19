Ученый Викулов усомнился в появлении вируса Усуту на территории РФ

В России сохраняется теоретическая вероятность заноса вируса Усуту, считают некоторые специалисты. Действительно ли это так и какие еще инфекции поджидают москвичей летом – в нашем материале.

Родом из ЮАР

Фото: структура зрелого вируса Усуту. National Academy of Sciences, NAS

Африканский вирус Усуту не представляет серьезной угрозы для РФ, хотя теоретическая возможность его заноса с перелетными птицами сохраняется. Об этом ТАСС заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.





Мурад Шахмарданов доктор медицинских наук Перелетные птицы способны переносить вирус на большие расстояния, а некоторые виды комаров, способные участвовать в его передаче, встречаются и на территории России. Однако наличие потенциальных переносчиков еще не означает неизбежного возникновения вспышек среди людей.

Вирус Усуту открыли в 1959 году и назвали в честь реки в Южно-Африканской Республики, рядом с которой его выделили впервые. Он принадлежит семейству Flaviviridae, где также находятся в том числе возбудители лихорадки Западного Нила и клещевого энцефалита. При этом в начале XXI века ученые обнаружили вирус на территории Европы. Принцип его передачи таков, что сначала комары кусают зараженных птиц, а затем – человека.



Чтобы на той или иной территории появился устойчивый природный очаг заражения, должны сойтись воедино сразу несколько факторов. Среди них птицы, которые переносят инфекцию, достаточная популяция восприимчивых комаров, необходимая погода и условия для долгой циркуляции вируса, перечислил ученый.

С учетом этого эксперт оценил возможность масштабной эпидемии РФ как крайне низкую. Также он пояснил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и напрямую между людьми, что негативно отражается на его потенциале к распространению.

При этом чаще всего болезнь развивается максимум в легкой форме и с такими симптомами, как температура, головная и мышечная боли, слабость и сыпь. Однако известны случаи с такими осложнениями, как поражение центральной нервной системе, энцефалит и менингит.

Ранее западные СМИ сообщили, что Усуту заразилась популяция черных дроздов в Шотландии. У птиц были такие симптомы, как искривление шеи, проблемы с ориентацией в пространстве и добычей пропитания. До этого вирус никогда не пробирался далеко на север Европы. По мнению ученых, причина в глобальном потеплении: прежде местный климат был природным барьером для теплолюбивых комаров.

Вирусы остаются

В России нет комаров, которые распространяют вирус Усуту. Об этом Москве 24 заявил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.





Георгий Викулов кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог В настоящий момент в стране не зафиксировано ни одного случая этого заболевания. Что касается передачи через птиц во время сезонных перелетов, предположить такой способ можно, но на практике пока не зафиксировано ни одного случая такого распространения.

Викулов напомнил, что в России ведется мониторинг за экзотическими инфекциями, на данный момент зарегистрированных случаев заражения не было.

"Это эндемичное заболевание, то есть характерное для определенной местности. Это регионы Африки: Субсахарская, Центральная и Южная", – уточнил эксперт.

Однако в Европе вирус, кроме Шотландии, фиксировался, например, в Италии, Австрии, Венгрии, Испании, Франции, Португалии, Нидерландах и Германии. По словам Викулова, в группе риска могут быть те, кто контактирует с заболевшими и работает с возбудителем. Сюда же относятся, например, орнитологи и сотрудники лесных хозяйств, которые посещают Центральную и Южную Европу, а также Африку.

"Стоит быть осторожным пациентам с выраженным иммунодефицитом, и тем, у кого ослаблен иммунитет, – пожилые и люди с хроническими заболеваниями", – уточнил Викулов.

Несмотря на отсутствие опасности от Усуту на территории России, вирусов вокруг нас все равно много. Каждый сезон циркулирует около 30–40 различных штаммов, и это не только грипп, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.

"Вакцины, которые подбираются каждый сезон, стараются охватить как можно больше штаммов, чтобы обеспечить защиту. Однако вирусы мутируют, и каждый сезон может появиться новый штамм – например, коронавируса, ротавируса", – пояснил он.

Также летом повышается риск заражения бактериальными заболеваниями. Им комфортно в тепле, тогда как на морозе многие из них погибают, отметил врач.

"В то же время переохлаждение от кондиционера или купание в холодном водоеме может увеличить риск заражения и вирусами, и бактериями. Это связано с тем, что в таком состоянии ослабляется иммунитет", – добавил специалист.

По его словам, главной защитой в такой ситуации остается крепкий организм. Поддержать иммунитет в рабочем состоянии помогут правильное питание, полноценный сон, физическая активность и отсутствие сильных стрессов. Закаливание и утренняя гимнастика также являются хорошими методами, рассказал Лишин.





Виктор Лишин врач-терапевт Гигиена остается важнейшим правилом: немытые руки, контакт с поверхностями и последующее прикосновение к лицу способны привести к заражению. Регулярные профилактические осмотры также необходимы, потому что некоторые не знают о наличии инфекции и считают себя здоровыми.

Он пояснил, что вирусы обычно вызывают более высокую температуру по сравнению с бактериями. Кроме того, в зависимости от возбудителя меняется цвет выделений. При бактериальных инфекциях они желто-зеленые, при вирусах – бесцветные или не выделяются вовсе.

Например, при гриппе наблюдается высокая температура и ломота в теле, но насморк отсутствует, а кашель бывает сухим и без выделений, заключил врач.

