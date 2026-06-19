Ученый Викулов усомнился в появлении вируса Усуту на территории РФ

В России сохраняется теоретическая вероятность заноса вируса Усуту, считают некоторые специалисты. Действительно ли это так и какие еще инфекции поджидают москвичей летом – в нашем материале.
Родом из ЮАР
Африканский вирус Усуту не представляет серьезной угрозы для РФ, хотя теоретическая возможность его заноса с перелетными птицами сохраняется. Об этом ТАСС заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
Чтобы на той или иной территории появился устойчивый природный очаг заражения, должны сойтись воедино сразу несколько факторов. Среди них птицы, которые переносят инфекцию, достаточная популяция восприимчивых комаров, необходимая погода и условия для долгой циркуляции вируса, перечислил ученый.
С учетом этого эксперт оценил возможность масштабной эпидемии РФ как крайне низкую. Также он пояснил, что этот вирус не передается воздушно-капельным путем и напрямую между людьми, что негативно отражается на его потенциале к распространению.
При этом чаще всего болезнь развивается максимум в легкой форме и с такими симптомами, как температура, головная и мышечная боли, слабость и сыпь. Однако известны случаи с такими осложнениями, как поражение центральной нервной системе, энцефалит и менингит.
Ранее западные СМИ сообщили, что Усуту заразилась популяция черных дроздов в Шотландии. У птиц были такие симптомы, как искривление шеи, проблемы с ориентацией в пространстве и добычей пропитания. До этого вирус никогда не пробирался далеко на север Европы. По мнению ученых, причина в глобальном потеплении: прежде местный климат был природным барьером для теплолюбивых комаров.
Вирусы остаются
В России нет комаров, которые распространяют вирус Усуту. Об этом Москве 24 заявил кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
Викулов напомнил, что в России ведется мониторинг за экзотическими инфекциями, на данный момент зарегистрированных случаев заражения не было.
"Это эндемичное заболевание, то есть характерное для определенной местности. Это регионы Африки: Субсахарская, Центральная и Южная", – уточнил эксперт.
Однако в Европе вирус, кроме Шотландии, фиксировался, например, в Италии, Австрии, Венгрии, Испании, Франции, Португалии, Нидерландах и Германии. По словам Викулова, в группе риска могут быть те, кто контактирует с заболевшими и работает с возбудителем. Сюда же относятся, например, орнитологи и сотрудники лесных хозяйств, которые посещают Центральную и Южную Европу, а также Африку.
"Стоит быть осторожным пациентам с выраженным иммунодефицитом, и тем, у кого ослаблен иммунитет, – пожилые и люди с хроническими заболеваниями", – уточнил Викулов.
Несмотря на отсутствие опасности от Усуту на территории России, вирусов вокруг нас все равно много. Каждый сезон циркулирует около 30–40 различных штаммов, и это не только грипп, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин.
"Вакцины, которые подбираются каждый сезон, стараются охватить как можно больше штаммов, чтобы обеспечить защиту. Однако вирусы мутируют, и каждый сезон может появиться новый штамм – например, коронавируса, ротавируса", – пояснил он.
Также летом повышается риск заражения бактериальными заболеваниями. Им комфортно в тепле, тогда как на морозе многие из них погибают, отметил врач.
"В то же время переохлаждение от кондиционера или купание в холодном водоеме может увеличить риск заражения и вирусами, и бактериями. Это связано с тем, что в таком состоянии ослабляется иммунитет", – добавил специалист.
По его словам, главной защитой в такой ситуации остается крепкий организм. Поддержать иммунитет в рабочем состоянии помогут правильное питание, полноценный сон, физическая активность и отсутствие сильных стрессов. Закаливание и утренняя гимнастика также являются хорошими методами, рассказал Лишин.
Он пояснил, что вирусы обычно вызывают более высокую температуру по сравнению с бактериями. Кроме того, в зависимости от возбудителя меняется цвет выделений. При бактериальных инфекциях они желто-зеленые, при вирусах – бесцветные или не выделяются вовсе.
Например, при гриппе наблюдается высокая температура и ломота в теле, но насморк отсутствует, а кашель бывает сухим и без выделений, заключил врач.