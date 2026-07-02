12 человек ранены после удара ВСУ по автобусу в ЛНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В результате атаки ВСУ на автобус в ЛНР 12 человек получили ранения, сообщил губернатор Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что автобус в Лисичанске был атакован в то время, когда люди возвращались домой с работы. Всех пострадавших экстренно доставили в лечебные учреждения, сейчас информация о них уточняется.

Кроме того, БПЛА нанесли удар по гражданским грузовым автомобилям в Перевальском муниципальном округе и Первомайске. Ранен один человек, его госпитализировали. В настоящий момент последствия ударов фиксируют следователи СУ СК России по региону.

"Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления!" – заключил Пасечник.

Ранее в Брянской области дрон атаковал автобус, который следовал по маршруту Минск – Гомель – Анапа. В нем находились 19 человек, в итоге пострадали два водителя и один пассажир. Отмечается, что водители находятся в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.

