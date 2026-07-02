Сотня обезьян сбежала из вольера в Таиланде из-за голода и жары

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В Таиланде сотня макак убежала из вольера в питомнике Лопбури из-за жары и голода, сообщает The Thaiger.

Побег произошел 30 июня, при этом сотрудникам питомника удалось оперативно отремонтировать клетку, предотвратив побег еще тысячи животных. Для того чтобы поймать макак, организовали специальную операцию.

Сейчас большая часть обезьян поймана, заверил мэр Чамроен Салачип. Кроме того, гражданам, домам которых был нанесен ущерб, выплатят компенсацию. Салачип также предположил, что побег мог произойти "просто из-за желания погулять".

Тем не менее власти провинции заверили, что для улучшения жизни макак, находящихся в неволе, будет создан специальный фонд. Кроме того, будут модернизированы вольеры и улучшено питание.

Ранее в США из вольера сбежала 52-летняя азиатская слониха Элис. Она прорвалась через стальной забор. Примерно в 07:30 ее заметили на дорожках для посетителей, при этом сотрудники отметили, что она вела себя спокойно – гуляла по зоопарку и ела растение. Через 1,5 часа она вернулась в вольер сама.

