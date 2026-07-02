В РФ условия содержания украинских пленных соответствуют стандартам

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В России условия содержания и обеспечения украинских военнопленных соответствуют стандартам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой.

Лантратова провела рабочую встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич 2 июля. В ходе встречи стороны договорилась продолжать обмен информацией и практику взаимных посещений пленных.

"По итогам проверок (украинских военнопленных в РФ. – Прим. ред.) МККК установлено, что условия содержания и обеспечения соответствуют большинству международных стандартов", – заявили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в России.

Также отмечается, что Лантратова и МККК проверили условия содержания свыше 4 тысяч украинских военнослужащих в 15 учреждениях.

Ранее российскому омбудсмену удалось договориться с Украиной и вернуть домой всех незаконно удерживаемых жителей Курской области. Лантратова также выстроила коммуникацию с коллегой на Украине Дмитрием Лубенецем.

Кроме того, омбудсмену удалось вернуть из плена 550 военных. Этому способствовало тесное взаимодействие с Минобороны РФ, профильными спецслужбами, учреждениями ФСИН и коллегами из Белоруссии.

