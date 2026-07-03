03 июля, 10:38В мире
Восемь человек пять дней спасали кошку в тоннеле метро в Бухаресте
Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/sachevetclinic
В Бухаресте восемь человек, в том числе ветеринары и сотрудники метрополитена, пять дней спасали дымчатую кошку на станции метро "Политехника". Об этом сообщает телеканал Antena 3.
Кошка пряталась в дыре в насыпи на противоположной стороне платформы, в нескольких метрах от путей с высоковольтным электричеством. Животное заметила местная жительница и безуспешно пыталась достать его сама, после чего обратилась в ассоциацию ветеринаров Sache Vet.
"В спасении участвовали две спасательные команды Metrorex, а также сотрудники Службы защиты животных мэрии", – говорится в сообщении.
Ночью было отключено электричество на путях и установлены две ловушки. Однако, так как кошку подкармливали уборщики, едой в ловушках она не заинтересовалась. Несколько последующих попыток также провалились.
В результате после нескольких дней согласований директор Metrorex разрешил провести спасательную операцию – кошку поймали вручную. Ветеринары предположили, что домашнюю кошку либо специально оставили на станции, либо она сбежала от хозяина. Животное доставили в ветеринарную клинику.
Ранее спасатели освободили кошку, которая застряла в заборе в подмосковном Ступине. Животное находилось между металлическими прутьями забора и не могло пошевелиться.
При этом кошка была настроена агрессивно, поэтому спасателям пришлось действовать очень аккуратно. На животное надели боевую одежду и сняли с забора.