Глава района Курской области пострадал при подрыве машины на мине

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвался на мине в центре Рыльска утром 3 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

"Взрывное устройство сработало дистанционно. В результате ранен глава района Владимир Ковальчук: у него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения ног", – написал он.

За рулем транспортного средства был директор управления хозяйственного обслуживания Сергей Беседин. У него непроникающее ранение живота, также осколками повреждено бедро. В настоящее время его оперируют в Рыльской ЦРБ. Затем обоих пострадавших доставят в Курскую областную больницу.

По словам Хинштейна, еще два человека – начальник управления культуры и специалист отдела ГО и ЧС – стояли на крыльце здания. От взрывной волны они получили акубаротравму и слепые осколочные ранения верхних и нижних конечностей. Их также доставляют в Рыльскую больницу, при необходимости транспортируют в Курск. Глава региона держит ситуацию на контроле.

Хинштейн добавил, что территория оцеплена, на месте ЧП работают саперы. Губернатор призвал местных жителей быть внимательными и ни в коем случае не приближаться к подозрительным предметам, а также не брать их в руки.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников сбросили взрывоопасные устройства на одном из участков трассы в Луганской Народной Республике (ЛНР). Один из жителей заметил подозрительный предмет и захотел убрать его, однако произошла детонация, из-за которой два человека погибли.