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03 июля, 10:36

Происшествия

В Кузбассе пропала 9-летняя школьница

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Кемеровской области пропала 9-летняя школьница. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" на своей странице во "ВКонтакте".

По предварительным данным, 2 июля в Югре несовершеннолетняя ушла из дома на прогулку, но не вернулась.

Рост девочки составляет 130 сантиметров. У нее темно-русые волосы и серо-голубые глаза. Ребенок был одет в розовую футболку, черные шорты и черно-белые кроссовки.

В отряде ТАСС рассказали, что уже начали готовить технику, в том числе карты и навигационное освещение, а также собирать добровольцев из Кемеровской и Новосибирской областей для поиска несовершеннолетней на местности.

"Расстояние – отдаленное, дорога требует времени, но первые экипажи уже в пути", – уточнили в региональном "ЛизаАлерт".

Ранее две 13-летние девочки пропали в Кызыле. Они вышли из своих домов, которые находятся на улицах Буренской и Листвянке, но не вернулись обратно. Были организованы поиски, в которых участвуют свыше 100 человек, в том числе полиция, волонтеры, сотрудники МЧС и местные жители.

Во время поисков полиция получила сведения, что несовершеннолетних видели на берегу Енисея. Там были найдены сотовые телефоны детей, а также сланец одной из девочек, который передали ее родственникам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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