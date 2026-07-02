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02 июля, 12:41

Происшествия

Обувь одной из пропавших в Кызыле девочек нашли на берегу Енисея

Фото: vk.com/public154095163

Правоохранители нашли обувь одной из пропавших в Кызыле девочек. Вещи обнаружены на берегу Енисея – рядом с местом их вероятного исчезновения. Об этом заявили представители СУ Следственного комитета России по Туве в комментарии ТАСС.

Обувь передали родным несовершеннолетней.

Поиски продолжаются. Подростков ищут при помощи беспилотников, в реке работают водолазы, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Обследуется акватория и прибрежная зона Енисея.

В операции задействованы Тувинский поисково-спасательный отряд и центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, службы ГО и ЧС республики.

"Девочки характеризуются положительно. Ранее из дома не уходили. На учетах не состоят", – отметили, в свою очередь, в региональной прокуратуре.

Об исчезновении двух девочек в Кызыле, которым по 13 лет, стало известно 2 июля. Они ушли из дома 1-го числа и не вернулись.

Во время поисков у правоохранительных органов появились данные о том, что дети могли быть на берегу Енисея. Позже в этом месте обнаружили их мобильные телефоны.

По факту случившегося открыто уголовное дело, а местная прокуратура начала проверку.

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