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02 июля, 13:59

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ТАСС: пьяный мужчина ранил годовалого ребенка ножом в Москве

В Москве пьяный мужчина ранил годовалого ребенка ножом – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пьяный мужчина ранил годовалого ребенка ножом на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Со слов собеседника агентства, нетрезвый мужчина, столкнувшись с соседкой и ее 11-месячным сыном, достал нож и начал размахивать им. В результате мальчик получил порез ноги.

Тем не менее ребенку не понадобилась госпитализация. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Сам нападавший был задержан.

Ранее неизвестный выстрелил из окна дома в подростка из пневматики в подмосковных Люберцах. Все произошло в вечернее время на территории жилого комплекса, где компания детей 14–15 лет сидела на скамейке.

В какой-то момент один из ребят встал, после чего получил выстрел в спину. Мальчик был доставлен в больницу, где из него извлекли пулю. Заявление о случившемся было подано в полицию. Правоохранители начали проверку камер видеонаблюдения.

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