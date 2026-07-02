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02 июля, 15:08

Транспорт

Испытательный комплекс для беспилотных транспортных технологий появится в "Сириусе"

Фото: sirius-ft.ru

На федеральной территории "Сириус" планируется открыть испытательный комплекс для беспилотных транспортных технологий. Об этом сообщает Дептранс Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

"Комплекс будет запущен в рамках стратегического соглашения, которое Сергей Собянин подписал с председателем Совета федеральной территории "Сириус" Еленой Шмелевой на ПМЭФ-2026", – указал Ликсутов.

Там, по словам заммэра, до 2030 года планируется запустить полигон для проведения испытаний и сопровождения сертификации беспилотных транспортных средств. Объект запустят на базе уже имеющейся инфраструктуры Инновационного центра.

ТС будут проходить полный цикл производства – от разработки идеи до испытаний и вывода модели на рынок. Высокотехнологичные компании будут проектировать, тестировать и совершенствовать беспилотные транспортные средства. Кроме того, тестировать технику можно будет не только на земле, но и в воде и воздухе.

"Появится система подготовки операторов, инженеров-испытателей и других профильных специалистов, которые могут стать частью команды московского транспорта. Мягкая погода и разные географические условия позволят совершенствовать беспилотный транспорт круглый год и делать его еще безопаснее и надежнее", – добавили в департаменте.

Ранее столичные беспилотные испытательные трамваи-лаборатории приступили к сбору данных на всех 11 маршрутах Краснопресненской трамвайной линии. До конца 2026 года в Москве будут оснащены беспилотными технологиями еще 11 трамваев, таким образом их общее количество достигнет 15.

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