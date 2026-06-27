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27 июня, 12:04

Транспорт

Количество электротакси в Москве увеличилось в 2 раза в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Количество электротакси в Москве выросло в 2 раза. Оно уже превысило 500, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время в Москве развивается зарядная инфраструктура. В мегаполисе работают свыше 10,7 тысячи ЭЗС более чем в 100 районах. Также в 2026 году таксопарки и предприниматели приобрели более 80 электрокроссоверов UMO-5, которые полностью собирают на заводе "Москвич".

"В последние годы на дорогах столицы растет число электромобилей. Комфортные электрокары в том числе используют в московском такси, которое по праву считается одним из самых комфортных и безопасных сервисов в мире", – подчеркнул заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в Москве установили более 40 новых зарядных станций для электротранспорта. Например, в ЮВАО и ЮАО размещено по 14 станций в каждом округе, а в ЗелАО – 13 станций.

Москва является лидером по количеству электрозаправок в стране. В августе 2025 года их количество превысило 900, это на 64% больше, чем годом ранее. При этом в России количество таких станций увеличилось на 40%.

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