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27 июня, 18:00

Политика

Лантратова вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних

Фото: legion-media.com/photoxpress/Максим Константинов

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова стала членом правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом следует из распоряжения российского правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, в состав комиссии вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко, замглавы МИД Дмитрий Любинский, а также замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. В распоряжении также уточняется, что новая должность члена комиссии Александра Спивака – председатель совета "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" (по согласованию).

Между тем из состава комиссии исключаются:

  • экс-замглавы МИД, посол России в Турции Сергей Вершинин,
  • бывший первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой,
  • экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова.

Ранее Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. На этой должности он сменит нынешнего дипломатического представителя Михаила Шургалина. Соответствующий указ уже подписал глава государства.

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