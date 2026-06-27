Лантратова вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних

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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова стала членом правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом следует из распоряжения российского правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, в состав комиссии вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко, замглавы МИД Дмитрий Любинский, а также замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. В распоряжении также уточняется, что новая должность члена комиссии Александра Спивака – председатель совета "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" (по согласованию).

Между тем из состава комиссии исключаются:

экс-замглавы МИД, посол России в Турции Сергей Вершинин,

бывший первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой,

экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова.

Ранее Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. На этой должности он сменит нынешнего дипломатического представителя Михаила Шургалина. Соответствующий указ уже подписал глава государства.