27 июня, 18:00Политика
Лантратова вошла в состав комиссии по делам несовершеннолетних
Фото: legion-media.com/photoxpress/Максим Константинов
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова стала членом правительственной комиссии по делам несовершеннолетних. Об этом следует из распоряжения российского правительства, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, в состав комиссии вошли первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко, замглавы МИД Дмитрий Любинский, а также замдиректора Росфинмониторинга Герман Негляд. В распоряжении также уточняется, что новая должность члена комиссии Александра Спивака – председатель совета "Национального фонда защиты детей от жестокого обращения" (по согласованию).
Между тем из состава комиссии исключаются:
- экс-замглавы МИД, посол России в Турции Сергей Вершинин,
- бывший первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой,
- экс-омбудсмен России Татьяна Москалькова.
Ранее Владимир Путин назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова послом в Абхазии. На этой должности он сменит нынешнего дипломатического представителя Михаила Шургалина. Соответствующий указ уже подписал глава государства.