Россиянки Бладцева и Аляева выиграли этап КМ в синхронных прыжках на батуте

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Россиянки Анжела Бладцева и София Аляева стали победительницами этапа Кубка мира в синхронных прыжках на батуте. Соревнования проходят в швейцарской Арозе.

Спортсменки из РФ набрали 52,54 балла. Второе место заняли японки Хикару Мори и Саки Танака (50,47 балла), а третье – белоруски Виолетта Бордиловская и Яна Лебедева (50,14).

Кроме того, россияне Федор Сорокин и Данила Касимов выиграли серебро этапа КМ в синхронных прыжках на батуте. Они показали результат 53,28 балла. Победителями этапа стали спортсмены из Белоруссии Андрей Буйлов и Станислав Яскевич (54,16 балла). Бронзу получили французские атлеты Пьер Гузу и Аллан Морант (51,12).

Ранее российский каноист Алексей Коровашков занял второе место на чемпионате Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Турнир проходил в Португалии.

Золото выиграл чех Мартин Фукса, россиянин отстал от него 0,775 секунды. Бронзу получил грек Стефанос Димопулос.