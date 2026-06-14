Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 июня, 13:17

Спорт

Российский каноист Коровашков стал серебряным призером чемпионата Европы

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Каноист из России Алексей Коровашков занял второе место на чемпионате Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Турнир проходит в Португалии.

Золото выиграл чех Мартин Фукса с результатом 1 минута 45,367 секунды. Российский спортсмен отстал от него на 0,775 секунды. Бронзовую медаль получил грек Стефанос Димопулос. Его время – 1,600 секунды.

Между тем россиянин Сергей Свинарев завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Он достиг финиша за 38,279 секунды.

Серебряную медаль выиграл испанец Пабло Грана с отставанием на 0,075 секунды, а бронзовую – белорус Александр Зубок.

Читайте также


спорт

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика