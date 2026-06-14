Российский каноист Коровашков стал серебряным призером чемпионата Европы

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Каноист из России Алексей Коровашков занял второе место на чемпионате Европы на дистанции 500 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Турнир проходит в Португалии.

Золото выиграл чех Мартин Фукса с результатом 1 минута 45,367 секунды. Российский спортсмен отстал от него на 0,775 секунды. Бронзовую медаль получил грек Стефанос Димопулос. Его время – 1,600 секунды.

Между тем россиянин Сергей Свинарев завоевал золото ЧЕ на дистанции 200 метров в соревнованиях каноэ-одиночек. Он достиг финиша за 38,279 секунды.

Серебряную медаль выиграл испанец Пабло Грана с отставанием на 0,075 секунды, а бронзовую – белорус Александр Зубок.