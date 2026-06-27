Медведев предложил подумать об иске по изъятию резиденции президента Польши

Фото: ТАСС/секретариат зампреда Совбеза РФ

Зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал подумать о предъявлении Москвой иска об изъятии дворца Бельведер в Варшаве, который был возведен на средства из казны Российской империи. Об этом он написал в МАХ.

Медведев подчеркнул, что на сегодняшний день здание является резиденцией президента Польши.

По словам зампредседателя Совбеза, Польша намерена отобрать у России здание бывшего консульства в Гданьске. Он также указал, что говорить о дипломатических иммунитетах имущества с Варшавой бесполезно.

При этом дворец Бельведер был построен на деньги Российской империи, подчеркнул Медведев.

"Да-да! Это русские деньги! Посему стоило бы подумать о предъявлении нашей страной иска об изъятии дворца из чужого незаконного владения (rei vindicatio) у новоявленной Rzeczpospolita", – добавил он.

О том, что власти Польши хотят через суд отнять здание бывшего генерального консульства России в Гданьске, стало известно 27 июня. После прекращения работы генконсульства в нем оставался сотрудник, который следил за сохранностью собственности.

Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что все проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации с выходом на комплексное урегулирование через новое межправсоглашение.

