Загрязнение воздуха после возгорания на предприятии Волгограда не обнаружено

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Превышений предельно допустимого уровня (ПДУ) вредных веществ и радиационного излучения после возгорания на предприятии в Волгограде не обнаружено. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что ведомство провело исследование атмосферного воздуха и измерение радиологических показателей в ближайшей жилой застройке.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по производственным объектам одного из предприятий в Краснооктябрьском районе Волгограда 27 июня. Локальные возгорания оперативно ликвидировали, жилые дома и гражданская инфраструктура повреждений не получили.

После удара по объектам предприятия 11 человек пострадали. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. Один человек погиб, поиски еще одного сотрудника продолжаются.