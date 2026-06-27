Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в течение дня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве в течение дня. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На фоне прогнозов горожанам рекомендовано быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.

При этом жара под 30 градусов ожидается в Московском регионе на следующей неделе. Однако к концу недели в столицу придет небольшое похолодание. Ночью в субботу и воскресенье, 4 и 5 июля, будет 9–14 градусов тепла, а днем – 19–24.

Синоптик Евгений Тишковец ранее предупредил, что июль начнется в Москве с повышения температуры до 31 градуса. При этом, по его прогнозу, 3 июля столицу накроют штормовой ветер, град и сильные ливни.

Кроме того, Москву может ожидать повторение периода сильной жары 2010 года в случае появления блокирующего антициклона. По словам научного сотрудника Пущинского научного центра РАН Алексея Карнаухова, ближайшая погода зависит от атмосферных течений – воздушная масса может прийти со стороны Баренцева моря или Средней Азии.

