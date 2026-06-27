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27 июня, 14:04

Политика

Товарооборот между Ираном и РФ возрос во время конфликта с США

Фото: 123RF.com/mermolenko

Объем двусторонней торговли между Россией и Ираном показал рост во время конфликта с Израилем и США. Об этом заявил посол РФ в исламской республике Алексей Дедов.

"Несмотря на перебои в некоторых логистических цепочках, объем двусторонней торговли все же продемонстрировал умеренный рост на 2%", – сказал дипломат в интервью Tehran Times.

По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между РФ и Ираном продолжает активно развиваться. Дедов отметил повышение эффективности международного транспортного коридора Север – Юг – за первые четыре месяца экспорт товаров в Иран увеличился более чем на 56%.

Кроме того, российские компании готовы оказать помощь Ирану в восстановлении поврежденной в ходе конфликта гражданской инфраструктуры.

Дедов также добавил, что РФ и Иран в ближайшее время обсудят вопрос строительства новой АЭС "Хормоз"в республике.

"Российские и иранские компании продолжают консультации и переговоры по согласованию договорно-правовой основы реализации данного перспективного проекта", – заключил дипломат.

Ранее МИД РФ отменил рекомендации российским гражданам воздержаться от посещения стран Персидского залива. Такое решение связано с прекращением военного конфликта между США и Ираном, а также в связи со стабилизацией ситуации на Ближнем Востоке.

США и Иран достигли мирного соглашения: стороны объявили о прекращении огня на всех направлениях, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады.

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