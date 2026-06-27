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27 июня, 13:02

Транспорт

Движение открыто на внешней стороне Садового кольца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Движение транспорта открыто на внешней стороне Садового кольца в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Его перекрывали днем 27 июня в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля. При этом движение все еще недоступно до 20:00 в проезде Девичьего Поля и до 18:00 на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках.

Ранее сообщалось, что с 27 июня по выходным дням трамваи временно не будут ходить в Восточное Измайлово из-за ремонта путей на разворотном кольце. Трамваи маршрутов № 11 и 12 будут следовать только до метро "Партизанская", а от станции до Восточного Измайлово пассажиров будут перевозить автобусы 012к.

В будни транспорт вернется на обычные маршруты, основной объем работ запланирован на выходные, когда пассажиропоток минимален.

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