27 июня, 12:25Транспорт
Движение закрыли по внешней стороне Садового кольца из-за электрофестиваля
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение для транспорта временно закрыто по внешней стороне Садового кольца в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщает столичный Дептранс.
Ограничения будет действовать до окончания прохождения автоколонны.
Кроме того, движение недоступно:
- до 20:00 в проезде Девичьего Поля;
- до 18:00 на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках.
На участках ограничений запрещена парковка до окончания мероприятия. Подъезд к ряду городских объектов со стороны Садового кольца также недоступен.
Ранее сообщалось, что с 27 июня по выходным дням трамваи временно не будут ходить в Восточное Измайлово из-за ремонта путей на разворотном кольце. Маршруты № 11 и 12 будут следовать только до метро "Партизанская", а от станции до Восточного Измайлово пассажиров будут перевозить автобусы 012к.
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