Движение закрыли по внешней стороне Садового кольца из-за электрофестиваля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение для транспорта временно закрыто по внешней стороне Садового кольца в связи с проведением Московского транспортного электрофестиваля, сообщает столичный Дептранс.

Ограничения будет действовать до окончания прохождения автоколонны.

Кроме того, движение недоступно:



до 20:00 в проезде Девичьего Поля;

до 18:00 на Зубовской и Большой Пироговской улицах, в Дашковом и Новоконюшенном переулках.

На участках ограничений запрещена парковка до окончания мероприятия. Подъезд к ряду городских объектов со стороны Садового кольца также недоступен.

Ранее сообщалось, что с 27 июня по выходным дням трамваи временно не будут ходить в Восточное Измайлово из-за ремонта путей на разворотном кольце. Маршруты № 11 и 12 будут следовать только до метро "Партизанская", а от станции до Восточного Измайлово пассажиров будут перевозить автобусы 012к.