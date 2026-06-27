Около 90 видов многолетников украсят клумбы в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 90 видов многолетних растений украсят клумбы Москвы. К высадке уже приступили специалисты комплекса городского хозяйства, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

На клумбах появятся в том числе пионы, ирисы, астильбы, хосты, флоксы и другие растения.

"Цветочные композиции украсят парки и скверы, площади и набережные, цветники, расположенные вдоль крупных магистралей и центральных улиц", – приводит слова Бирюкова портал мэра и правительства столицы.

Самые большие клумбы с многолетниками обустроят в сквере на Триумфальной площади и в парке Победы на Поклонной горе. Работы по подсадке в уже существующие цветники проводят в два этапа.

В ходе работ учитываются освещенность территории, влажность почвы и сроки цветения растений. Рассаду в городских теплицах выращивают с применением современных технологий.

Ранее сообщалось, что летом в акватории 13 московских прудов высадят более 97 тысяч водных растений. Посадочная площадь составит около 5 тысяч квадратных метров, это станет завершающим этапом реабилитации водоемов. Растения помогают формировать устойчивую экосистему и способствуют естественному очищению воды.