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16 июня, 17:28

Город

Москвичам рассказали, зачем в дождь поливают клумбы

Фото: 123RF.com/oksanika

Городские службы продолжают поливать зеленые насаждения в непогоду, поскольку дождевая вода промачивает лишь верхний слой земли. Об этом сообщает Москва 24 в мессенджере MAX.

Во время осенних и даже затяжных ливней вода может уходить в землю только на 5–10 сантиметров. Это очень мало для корней деревьев, которые, как правило, уходят намного глубже. Дождь не всегда впитывается, если почва плотная – иногда он просто стекает по поверхности. А искусственный полив направляет воду именно туда, где она должна быть.

Чтобы подготовить почву к зиме, специалисты прибегают к влагозарядному поливу – насыщают ее водой на 50–60 сантиметров. Это спасает растения от "физиологической засухи", когда мороз вытягивает влагу из веток и стволов.

Кроме того, обильный полив спасает почву от соли и реагентов, которые накапливаются и наносят вред корням. Во время дождя испарение воды меньше, поэтому вредные вещества вымываются эффективнее.

Также поливать необходимо новые саженцы – это помогает почве плотнее прилегать к корням. Вода впитывается корневыми волосками, поэтому между ними и землей не должно быть зазоров, иначе растение не будет получать необходимое количество влаги от данного участка земли.

Нередко у коммунальных служб и садоводов есть определенный график полива, связанный с этапами роста растения или подготовкой к сезону. Поэтому растения поливают и в дождь, чтобы не нарушать режим.

Помимо этого, поливом снижается стресс у растения после пересадки или в жаркую погоду. Вода поддерживает упругость тканей, снижает температуру почвы и помогает при адаптации.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин предупредил, что чаще всего при грозе молния поражает дуб, тополь, сосну и ель.

При этом береза, клен и бук страдают меньше. На это влияют содержание влаги в стволе и особенности корневой системы, которая иногда работает как проводник.

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за ливней в Москве

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