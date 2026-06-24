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24 июня, 10:29

Город

Около 800 дворов отремонтировали в Москве с начала апреля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 800 дворовых территорий отремонтировали в Москве с начала апреля. Работы проходили во всех округах, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Важное направление нашей работы – создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие – благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение", – подчеркнул он.

В рамках работ специалисты комплекса городского хозяйства обновляют асфальтовое покрытие пешеходных дорог и проездов, а также проводят озеленение. Они приводят в порядок детские и спортивные площадки, меняя на них покрытие и оборудование. Особое внимание специалисты обращают на системы освещения.

Также во дворах устанавливают новые малые архитектурные формы и размещают качели и беседки.

Помимо этого, в Москве проходит большая программа обновления и озеленения городских парков. Она затронет сразу 16 природных и исторических территорий столицы. Особое внимание уделят созданию качественной инфраструктуры, восстановлению утраченных элементов исторического облика усадеб и парков.

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