Более 80 зданий в оттенках слоновой кости обновили в Москве с 2015 года

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Свыше 80 зданий цвета слоновой кости обновили в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Данный оттенок, как пояснили в КГХ, ассоциируется с архитектурной классикой, придавая легкость и визуальную чистоту. Работы позволили освежить внешний вид домов, сохранив их исторический облик.

В числе обновленных зданий оказался пятиэтажный дом 9 на улице Маршала Новикова в СЗАО. Здание, отреставрированное в 2022 году, отличается симметричностью и наличием фронтона. Торцевые фасады украшены трехгранными эркерами, а дворовый фасад – двумя прямоугольными ризалитами. Входные группы выполнены в виде массивных порталов с пилястрами и капителями. Венчает здание многопрофильный карниз.

Спустя два года работы были проведены и в доходном доме Куликовых, расположенном в Денежном переулке, доме 4, в ЦАО. Основная архитектурная особенность этого шестиэтажного здания заключается в трехгранных эркерах, высота которых составляет три этажа.

В плане на текущий год стоит реконструкция дома 19 на Ленинградском шоссе в САО. Фасады здания характеризуются простой пластикой и относительной симметрией, а стены оштукатурены и окрашены. На фасадах установлены тянутые профилированные карнизы, пилястры и пилястровые междуэтажные портики, руст, а также порталы с карнизами на кронштейнах. Вокруг здания проходит венчающий карниз.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года специалисты КГХ успели отремонтировать около 7,9 тысячи подъездов жилых домов. В частности, там провели косметический ремонт, покраску, обновление почтовых ящиков, ступеней, перил, оконных и дверных блоков и другое.

При этом работы запланированы еще в 15,7 тысячи домов. О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее. Соответствующая информация появляется на информационных стендах и в местах общего пользования.

