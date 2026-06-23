Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 14:34

Город

Более 80 зданий в оттенках слоновой кости обновили в Москве с 2015 года

Фото: Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Свыше 80 зданий цвета слоновой кости обновили в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Данный оттенок, как пояснили в КГХ, ассоциируется с архитектурной классикой, придавая легкость и визуальную чистоту. Работы позволили освежить внешний вид домов, сохранив их исторический облик.

В числе обновленных зданий оказался пятиэтажный дом 9 на улице Маршала Новикова в СЗАО. Здание, отреставрированное в 2022 году, отличается симметричностью и наличием фронтона. Торцевые фасады украшены трехгранными эркерами, а дворовый фасад – двумя прямоугольными ризалитами. Входные группы выполнены в виде массивных порталов с пилястрами и капителями. Венчает здание многопрофильный карниз.

Спустя два года работы были проведены и в доходном доме Куликовых, расположенном в Денежном переулке, доме 4, в ЦАО. Основная архитектурная особенность этого шестиэтажного здания заключается в трехгранных эркерах, высота которых составляет три этажа.

В плане на текущий год стоит реконструкция дома 19 на Ленинградском шоссе в САО. Фасады здания характеризуются простой пластикой и относительной симметрией, а стены оштукатурены и окрашены. На фасадах установлены тянутые профилированные карнизы, пилястры и пилястровые междуэтажные портики, руст, а также порталы с карнизами на кронштейнах. Вокруг здания проходит венчающий карниз.

Ранее стало известно, что с начала 2026 года специалисты КГХ успели отремонтировать около 7,9 тысячи подъездов жилых домов. В частности, там провели косметический ремонт, покраску, обновление почтовых ящиков, ступеней, перил, оконных и дверных блоков и другое.

При этом работы запланированы еще в 15,7 тысячи домов. О датах начала ремонта жителей предупреждают заранее. Соответствующая информация появляется на информационных стендах и в местах общего пользования.

В Москве капитально отремонтируют почти 1 800 жилых домов

Читайте также


городЖКХ

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика