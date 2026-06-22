Около 7,9 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 7,9 тысячи подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года. При этом работы запланированы еще в 15,7 тысячи, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений", – отметил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В перечень включен косметический ремонт, в том числе покраска входных групп, потолков и стен, а также обновление облицовки. В рамках работ специалисты убирают электропроводку в специальные короба, обновляют почтовые ящики, ступени, перила, поврежденные элементы и конструкции, проводят ремонт оконных и дверных блоков в холлах и тамбурах, перил и ступеней, меняют таблички этажности и осветительных приборов.

О датах начала ремонта жителей домов предупреждают заранее. Соответствующая информация появляется на информационных стендах и в местах общего пользования.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства Москвы в рамках программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок 24 исторических здания на Большой Бронной и Малой Бронной улицах. Одним из таких зданий стал четырехэтажный жилой дом по адресу Малая Бронная улица, дом 10, строение 3. Его построили в 1890 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики.

