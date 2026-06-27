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27 июня, 15:05

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после атаки ВСУ на музей под Ростовом

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте после атаки ВСУ на народный военно-исторический музей "Самбекские высоты" в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа с участием военных следователей и криминалистов.

В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военных, которые направили БПЛА на гражданский объект.

БПЛА атаковал музей 27 июня. При этом обошлось без детонации и пожара. В результате удара пострадали 12 человек, 10 из которых госпитализированы.

Под удар попало основное здание музея, где находится информационно-выставочный центр. Сама экспозиция не пострадала.

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