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27 июня, 10:49

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сергей Собянин поздравил в своем канале в МАХ жителей Москвы с Днем молодежи, пожелав удачи и успехов.

"Москва – город возможностей для молодежи. Здесь каждый может найти поддержку, встретить единомышленников и воплотить в жизнь самые смелые идеи", – отметил он.

На сегодняшний день в столице живут более 3,2 миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. По словам мэра Москвы, в городе сформированы все условия для учебы, работы и реализации проектов.

"Молодость – прекрасная и неповторимая пора, когда все впереди и многое хочется успеть. Это время воплощать мечты, удивлять мир, верить в себя и побеждать", – написал Собянин.

Он подчеркнул, что молодые люди могут стать профессионалами, приносить пользу людям и России, а Москва поддержит их.

Десятки мероприятий пройдут 27 и 28 июня в Москве в честь Дня молодежи. Новые маршруты подготовил сервис Russpass. Например, сценарий прогулки "Билет в мир искусства: молодежный маршрут по Москве" предлагает начать день в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова. Там есть коворкинг, арт-пространство и лекторий. Посетители могут поработать, посетить мастер-класс или концерт, а также послушать лекцию.

"Новости дня": более 200 мероприятий пройдут в Москве в День молодежи

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