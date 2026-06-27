Сервис Russpass подготовил новые маршруты ко Дню молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Десятки мероприятий пройдут 27 и 28 июня в Москве в честь Дня молодежи. Новые маршруты подготовил сервис Russpass, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Маршрут "От пикника до танцпола: гид по молодежной Москве" собрал в подборке парки с фудкортами и местами для пикников, современные музеи и арт-пространства, а также бары с атмосферными верандами, уютными двориками и вечеринками под сеты известных диджеев.

Сценарий прогулки "Билет в мир искусства: молодежный маршрут по Москве" предлагает начать день в Центральной городской молодежной библиотеке имени М. А. Светлова. Там есть коворкинг, арт-пространство и лекторий. Посетители могут поработать, посетить мастер-класс или концерт, а также послушать лекцию.

Кроме того, можно отправиться в "Пресс-концепт", в котором сочетаются кофейня, парфюмерный бар, гастрокафе, цветочный магазин и площадка для мероприятий. Свои двери для гостей открыл Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, где представлена коллективная выставка молодых художников "Мастерская’26. Встреча выпускников".

В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского можно посетить концерты юных талантов, а в учебном театре Российского института театрального искусства – ГИТИСа – увидеть артистов на сцене в студенческих спектаклях.

Еще одним пунктом является пространство "Дворец впечатлений". В нем показаны сюрреалистичные арт-объекты и мультимедийные технологии. В свою очередь, музей "Особняк-небылица" предлагает экскурсии про волшебных жителей.

В галерее "Пересветов переулок" объединения "Выставочные залы Москвы" можно посетить показы произведений художников, работающих в современных молодежных направлениях. Завершением маршрута станет театр "Московский дворец молодежи".

Между тем фестиваль "Усадьбы Москвы" проведет программу 27 и 28 июня. Горожан приглашают отправиться в путешествие по нескольким площадкам. В выходные жители и туристы могут отправиться по маршруту "Москва усадебная". В него входит 30 усадеб, 5 из которых находятся в Московской и Тульской областях.

