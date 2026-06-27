В Венесуэле ограничили доступ в наиболее пострадавший при землетрясении штат

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Власти Венесуэлы решили ограничить доступ в штат Ла-Гуайра, наиболее пострадавший в результате землетрясения. Об этом заявил министр внутренних дел страны Диосдадо Кабельо в эфире Venezolana de Televisión.

По его словам, желающие попасть в этот район должны соблюдать установленные правила. В частности, нужно будет пройти процедуру регистрации. Таким образом власти хотят облегчить проведение спасательных работ.

Самое мощное за 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 почувствовали в штате Яракуй на северо-западе страны.

Многие здания оказались разрушены. В главном аэропорту Венесуэлы Майкетия имени Симона Боливара обвалилась часть кровли терминала, рейсы отменили. В стране было введено чрезвычайное положение.

По последним данным, общее число погибших выросло до 920 человек, еще 3 360 получили ранения. Известно, что в результате стихии пострадали три россиянина.