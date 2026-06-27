Рубио: США и Индия находятся на последних этапах согласования торговой сделки

27 июня, 11:19Политика
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Соединенные Штаты и Индия в настоящее время находятся на последних этапах согласования торгового соглашения. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы надеемся завершить торговую сделку", – сказал Рубио в интервью IANS.
По его словам, США также работают над организацией визита американского президента Дональда Трампа в Индию в начале 2027 года.
Летом 2025 года президент США объявил о введении 25% пошлин в отношении Индии. Позднее Трамп ввел дополнительную пошлину в размере 25%.
Кроме того, глава Белого дома призвал страны Евросоюза увеличить пошлины для Индии и Китая до 100% в рамках совместного давления на Россию.
В свою очередь, Индия отказалась заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под внешним давлением. Министр торговли и промышленности республики Пиюш Гоял отметил, что Индия принимает стратегические решения с учетом долгосрочной перспективы.